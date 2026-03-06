La Russa ad una cronista | Sei carina ma soprattutto brava E’ polemica ‘frase sessista’

Durante un evento a Palazzo Madama, il presidente del Senato ha rivolto alcune parole a una giornalista di “Piazzapulita”, dicendole: “Sei carina, ma soprattutto brava”. La frase ha suscitato polemiche e reazioni sui social, mentre la giornalista ha commentato l’episodio sui propri canali. L’interazione è avvenuta in presenza di altre persone e ha attirato l’attenzione dei media.

Il presidente del Senato La Russa risponde a una giornalista di "Piazzapulita" durante un evento a Palazzo Madama. La reporter Roberta Benvenuto: "Sessismo evidente, se fossi stata un uomo non sarebbe successo" Un commento rivolto a una giornalista ha acceso una polemica sul tema del sessismo che vede protagonista il presidente del Senato Ignazio La Russa. L'episodio è avvenuto al termine dell'inaugurazione della mostra "Il volto delle donne", ospitata a Palazzo Madama e dedicata alle madri costituenti. Durante l'evento, una cronista del programma televisivo Piazzapulita, in onda su La7, si è avvicinata per porre una domanda sul ministro della Difesa Guido Crosetto. "Sei carina, ma brava soprattutto. Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a una cronista del programma.