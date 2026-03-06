La Ristopro torna a respirare a Ravenna con una vittoria importante contro Jesi. La partita si è giocata con intensità, carattere e forte determinazione, portando Fabriano a ottenere un risultato che vale più dei due punti in classifica. La sfida è stata decisiva per il morale della squadra, contribuendo a migliorare la posizione in classifica dopo la sconfitta dell’andata.

Un derby giocato con intensità, carattere e grande personalità consegna a Fabriano una vittoria pesante contro Jesi, utile per riscattare la sconfitta dell’andata e rilanciare le ambizioni di classifica. Una prova corale, costruita sull’energia e sulla compattezza del gruppo, impreziosita da quattro uomini in doppia cifra: Abega (27 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 37 di valutazione), Vavoli (20), Šilke-Žunda (15) e Wojciechowski (12). Una prestazione che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente e confermato la crescita della squadra. Al termine della gara coach Rossi ha analizzato la sfida e il momento dei suoi. Domenica prossima i cartai saranno attesi dalla trasferta di Ravenna: palla a due alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Ristopro respira. A Ravenna con fiducia

