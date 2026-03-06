la riforma della magistratura per la separazione delle carriere di giudici e pm ai raggi x

La riforma della magistratura approvata dal Senato il 30 ottobre scorso prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La legge stabilisce che giudici e pm seguiranno percorsi professionali distinti, con nuovi criteri di formazione e organizzazione. La misura riguarda anche la disciplina delle nomine e delle funzioni di ciascun ruolo, con l’obiettivo di chiarire le competenze e le responsabilità.

La separazione delle carriere, due Csm, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare. Ecco cosa prevede, articolo per articolo, la nuova legge costituzionale sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo La riforma della magistratura, approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre scorso e sottoposta al referendum confermativo del 22 e 23 marzo prossimi, modifica principalmente il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei giudici requirenti e giudicanti, introducendo due distinti organi di autogoverno al posto dell’attuale Csm, i cui membri verranno d’ora in poi scelti con il metodo del sorteggio, e creando un’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Tpi.it

Riforma costituzionale della magistratura, Barbato: "Sì alla separazione delle carriere"“La separazione delle carriere non è un atto contro qualcuno, ma un passo avanti verso uno Stato di diritto più equilibrato, nel quale ciascun potere...

Riforma della Giustizia, terzo sì alla Camera per la separazione delle carriere

