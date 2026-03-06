La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti è ricoverata al Cardarelli | aggressore in carcere

Una ragazza è stata ferita a volto e braccia su un autobus a Napoli ieri. L’aggressore, che l’ha sequestrata per 15 minuti, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La vittima è stata portata al reparto di emergenza dell’ospedale Cardarelli, dove riceve le cure necessarie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Ora è ricoverata in ospedale. L'aggressore 39enne è in carcere a Poggioreale.