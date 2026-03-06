La Pubblica Assistenza di Ravenna ha aperto un nuovo ponte radio che sarà utilizzato anche dalla Protezione Civile locale. Questo sistema di comunicazione sarà disponibile per tutte le associazioni di Protezione Civile della zona, migliorando la connessione durante le operazioni di emergenza. L’inaugurazione mira a rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nel supporto alle situazioni di crisi.

La Pubblica Assistenza di Ravenna mette il proprio ponte radio a disposizione di tutte le associazioni di Protezione Civile del territorio rafforzando così la rete di comunicazione a supporto dell’attività di emergenza. L’infrastruttura, collocata nella torre dell’acquedotto di via Fusconi, a Ravenna, era divenuta obsoleta e grazie alla disponibilità di Ravenna Holding, Anbima e Radio Team è stata oggetto di un importante adeguamento tecnologico. L’inaugurazione simbolica è in programma sabato, alle 10, nella sede sociale di Pubblica Assistenza in via Meucci 25. Saranno presenti il sindaco, Alessandro Barattoni, ed esponenti di istituzioni e associazioni cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pubblica Assistenza inaugura il ponte radio. Anche per la Protezione civile

Leggi anche: La Protezione Civile: «A Niscemi frana tutta la collina». Schlein: «Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto»

Leggi anche: Niscemi, la Protezione Civile: «Frana tutto». 1.500 gli sfollati. È lite sui fondi, Schlein: «Usare i soldi per il Ponte sullo Stretto»

Tutto quello che riguarda Pubblica Assistenza.

Temi più discussi: La Pubblica Assistenza inaugura il ponte radio. Anche per la Protezione civile; Montespertoli inaugura la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro; La Pubblica Assistenza inaugura il nuovo ponte radio per la Protezione Civile; Un ponte radio a disposizione di tutte le associazioni di protezione civile.

La Pubblica Assistenza inaugura il ponte radio. Anche per la Protezione civileLa Pubblica Assistenza di Ravenna mette il proprio ponte radio a disposizione di tutte le associazioni di Protezione Civile ... ilrestodelcarlino.it

La Pubblica Assistenza inaugura il nuovo ponte radio per la Protezione CivileUn sistema di comunicazione rinnovato e messo a disposizione dell’intera rete del volontariato. La Pubblica Assistenza Ravenna inaugura il proprio ponte radio, ora fruibile da tutte le associazioni di ... ravennawebtv.it

SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029. I candidati al Consiglio Direttivo - facebook.com facebook

Il Circolo #Arci Pubblica Assistenza di #Sarzana propone la visita guidata alla #mostra delle opere di Renato #Guttuso presso la Fortezza Firmafede di Sarzana domenica pomeriggio 15 marzo informazioni ulteriori e prenotazioni presso la sede circolisti x.com