La propaganda post mortem e il martirio social degli ayatollah

La vita digitale di una persona può proseguire anche dopo la morte, un fenomeno che rivela uno dei paradossi più evidenti delle piattaforme social odierne. Gli utenti continuano a condividere contenuti e a mantenere vivo il ricordo online, creando un vero e proprio spazio dove il martirio social si intreccia con la propaganda post mortem. Questo fenomeno coinvolge spesso figure pubbliche e leader religiosi.

La vita digitale di chiunque può continuare anche dopo la sua morte terrena. È questo uno dei paradossi più evidenti dell'attuale società delle piattaforme. C'è una sorta di prolungamento, di eternità randomica delle nostre esistenze nella dimensione online, che potremmo definire con un gioco di parole post mortem. Come nel caso dell'account X in lingua farsi dell'ex guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Alì Khamenei, ucciso nel corso dell'attacco aereo americano sulla capitale Teheran di sabato 28 febbraio, che in quest'ultima settimana ha continuato a pubblicare dei contenuti. Il flusso dei post ha rallentato, ma non è venuto del tutto meno. Infatti, nel si contano sette post che hanno incassato oltre mezzo milione di interazioni, con una crescita doppia rispetto al totale di reaction ottenute nelle due settimane precedenti.