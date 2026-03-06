La poesia di Bindi per beneficenza il cinema e gli eventi dedicati alle donne

Oggi, giovedì 5 marzo, nell'Aretino si svolgono diversi eventi: una poesia di Bindi per beneficenza, proiezioni cinematografiche e iniziative dedicate alle donne. La giornata include incontri culturali e manifestazioni pubbliche che coinvolgono la comunità locale. Per segnalare ulteriori appuntamenti o eventi, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 5 marzo, nell'Aretino. Arezzo - "Lotteria degli stereotipi" al Teatro Virginian, Arezzo. Matinée per le scuole, a seguire incontro con Pronto Donna. Arezzo - Presentazione del volume "Fine" dello psicoterapeuta Mirko Dai Prà. Numerosi gli eventi dedicati alle donneNell'ambito delle celebrazioni per la Festa internazionale della donna promosse dal Comune di Forlì, questa sera alle ore 20.