La pittura botanica di Marino Calesini torna in mostra con la personale Sapientia Plantarum

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 7 marzo, alle ore 17.30, nella sala Aurora di Palazzo Albicini, il Circolo Aurora ospiterà il vernissage della mostra personale di Marino Calesini, in arte "Cale", pittore botanico riminese, dalle origini saludecesi. La sua esposizione, dal titolo "Sapientia Plantarum. Un’indagine pittorica", comprende dodici opere a tecnica mista, olio e acrilico, su tavole in pioppo preparate a simulazione dell’antica ingessatura a “gesso marcio di Bologna e colla di pelli di coniglio” afferma Calesini, la maggior parte delle quali di formato quadrato e costituite da tavole sovrapposte, che donano tridimensionalità alle opere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato.

L’arte di Cesi e la ‘pittura del silenzio’. La mostradi Stefano Marchetti San Benedetto alza gli occhi verso il cielo inondato di luce.