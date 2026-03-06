La piccola bimba piuma vince la sua battaglia | nata prematura pesava solo 600 grammi ma adesso può andare a casa

Una bambina nata prematura, con un peso di soli 600 grammi, ha superato le complicazioni in terapia intensiva neonatale ed è stata dimessa. La sua condizione aveva richiesto cure specializzate, e ora può tornare a casa. La sua vicenda rappresenta un momento di grande soddisfazione per il personale medico che l'ha seguita. La dimissione si configura come un traguardo importante in un percorso complesso.

Dopo quattro mesi in terapia intensiva neonatale al Sant’Anna, la bambina dimessa senza esiti clinici. La gioia dei medici e della famiglia In terapia intensiva neonatale ogni dimissione è una conquista, ma alcune hanno un significato ancora più profondo. Oggi al reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna si festeggia: dopo quattro mesi di cure, la piccola E. può finalmente tornare a casa con la sua famiglia. La bambina era nata il 7 novembre 2025 con un peso di appena 600 grammi e a un’età gestazionale di 23 settimane e 2 giorni, una condizione al limite della sopravvivenza. Si tratta di uno dei casi più delicati affrontati negli ultimi mesi dall’équipe del reparto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Bimba nata prematura alla 22esima settimana, pesava solo 700 grammi: dopo 4 mesi è tornata a casaNata alla 22 settimane col peso di 700 grammi, una bambina è stata dimessa dall’Ospedale Infermi di Rimini dopo quattro mesi in Terapia Intensiva...

La favola di Celeste, la bimba ‘piuma’ nata di 5 mesi: Ora ha tre anni e sta benissimoRimini, 18 febbraio 2026 – Un parto avvenuto dopo soli cinque mesi e mezzo. Una bimba di appena 700 grammi e il mondo che pare crollare sulla testa dei genitori Flavio e Marianna. Ma se oggi mamma, ... ilrestodelcarlino.it

