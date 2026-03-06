La pelle del mondo il nuovo programma da stasera in tv | anticipazioni e ospiti

Da today.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La televisione può essere anche uno strumento per guardare il pianeta con occhi diversi: uno spirito che genera adesso "La pelle del mondo", il nuovo programma di Rai Cultura che debutta da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai 3. In sei puntate, la trasmissione propone un itinerario affascinante nella biosfera, esplorando la vita sulla Terra e il ruolo decisivo delle piante nel futuro dell’umanità. Il titolo del programma evoca quella sottile superficie del pianeta - la sua "pelle" - dove si concentra la vita e dove si giocano le sfide più importanti per il nostro domani. Scienza, divulgazione e intrattenimento per un programma che vuole accompagnare il pubblico in una riflessione ampia e coinvolgente su ambiente, sostenibilità ed equilibrio tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Today.it

La città ideale, da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini: anticipazioni e ospitiCome saranno le città in cui vivremo domani? Quali scelte urbanistiche, ambientali e sociali possono davvero migliorare la qualità della nostra vita?...

Stasera a letto tardi, lo show dei Jackal da stasera in tv: anticipazioni e ospitiLe domande dei bambini riescono a disarmare più di qualsiasi intervista ben costruita: una verità che genera adesso "Stasera a letto tardi", nuovo...

Una selezione di notizie su La pelle del mondo il nuovo programma....

Temi più discussi: Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e Lillo; Lillo e Mancuso, la strana coppia per conoscere 'La Pelle del Mondo' su Rai3; La pelle del mondo - Conferenza stampa; La pelle del mondo.

la pelle del mondoSu Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e LilloIn onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3, tra gli ospiti Christian De Sica,  Alessandro Gassmann, Chiara Pavan e Giuliano Sangiorgi ... adnkronos.com

la pelle del mondoLa pelle del mondo, il prof Stefano Mancuso: L’ambiente può farci anche divertireDa venerdì 6 marzo su Rai3 il programma con il comico Lillo in cui si parlerà di piante e della vita sul nostro pianeta. Non ci rendiamo conto di quanto sia ... repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.