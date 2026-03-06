La pelle del mondo il nuovo programma da stasera in tv | anticipazioni e ospiti

La televisione può essere anche uno strumento per guardare il pianeta con occhi diversi: uno spirito che genera adesso "La pelle del mondo", il nuovo programma di Rai Cultura che debutta da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai 3. In sei puntate, la trasmissione propone un itinerario affascinante nella biosfera, esplorando la vita sulla Terra e il ruolo decisivo delle piante nel futuro dell’umanità. Il titolo del programma evoca quella sottile superficie del pianeta - la sua "pelle" - dove si concentra la vita e dove si giocano le sfide più importanti per il nostro domani. Scienza, divulgazione e intrattenimento per un programma che vuole accompagnare il pubblico in una riflessione ampia e coinvolgente su ambiente, sostenibilità ed equilibrio tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Today.it

La città ideale, da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini: anticipazioni e ospitiCome saranno le città in cui vivremo domani? Quali scelte urbanistiche, ambientali e sociali possono davvero migliorare la qualità della nostra vita?...

Stasera a letto tardi, lo show dei Jackal da stasera in tv: anticipazioni e ospitiLe domande dei bambini riescono a disarmare più di qualsiasi intervista ben costruita: una verità che genera adesso "Stasera a letto tardi", nuovo...

Una selezione di notizie su La pelle del mondo il nuovo programma....

Temi più discussi: Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e Lillo; Lillo e Mancuso, la strana coppia per conoscere 'La Pelle del Mondo' su Rai3; La pelle del mondo - Conferenza stampa; La pelle del mondo.

Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e LilloIn onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3, tra gli ospiti Christian De Sica, Alessandro Gassmann, Chiara Pavan e Giuliano Sangiorgi ... adnkronos.com

La pelle del mondo, il prof Stefano Mancuso: L’ambiente può farci anche divertireDa venerdì 6 marzo su Rai3 il programma con il comico Lillo in cui si parlerà di piante e della vita sul nostro pianeta. Non ci rendiamo conto di quanto sia ... repubblica.it

"Prima di viverlo sulla mia pelle, non avrei mai immaginato quanto il tema carcerario fosse complesso, umano e urgente". L’influencer Ivan Szydlik, noto reseller di orologi di lusso, ha scritto una lettera dal carcere di Bergamo - facebook.com facebook

#Sinner cambia pelle: “Voglio migliorare così”. E rivela il lato intimo: “È la vita di un 24enne” x.com