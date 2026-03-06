La peggiore minaccia Travaglio scatenato scoppia la rissa in tv | Gruber raggelata VIDEO

Durante la puntata di Otto e mezzo su La7, il dibattito sulla politica internazionale si è trasformato in una lite tra i presenti. Tra gli ospiti, uno ha espresso un’opinione forte, provocando la reazione immediata degli altri e portando a un confronto acceso. La conduttrice si è mostrata sorpresa dalla scena, mentre le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono state al centro dello scontro.

Il confronto televisivo sulla politica internazionale si è acceso durante Otto e mezzo su La7, in un contesto segnato dalle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nel corso della puntata, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e l’ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino hanno animato un botta e risposta incentrato sulla linea dell’Italia e del governo guidato da Giorgia Meloni rispetto agli sviluppi del conflitto. Durante la trasmissione, Italo Bocchino ha difeso la posizione dell’esecutivo e ha contestato l’impostazione di Marco Travaglio sul tema dell’aggressione e della reazione degli alleati. Nel suo intervento, Bocchino ha richiamato iniziative di supporto e presenza italiana in aree strategiche del Mediterraneo e del Golfo, collegandole alla necessità di sostenere Paesi partner e alleati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

