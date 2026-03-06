La Milano-Meda a pagamento? Scattano tre flashmob | No al ticket

Tre gruppi di cittadini si sono radunati questa mattina in tre diverse località di Milano, ovvero viale della Repubblica, via Reali e piazza Matteotti, per organizzare tre flashmob contro l'introduzione di un ticket a pagamento sulla strada Milano-Meda. Le manifestazioni sono state spontanee e hanno coinvolto persone di varia età che hanno esposto cartelli e slogan contrari alla misura.

Tre flashmob - in viale della Repubblica, in via Reali e in piazza Matteotti - per dire "no" al pagamento sulla Milano-Meda. Lo ha organizzato la civica "Insieme per cambiare Paderno Dugnano", che ha invitato anche le altre forze politiche di maggioranza per manifestare e sensibilizzare la cittadinanza. "Purtroppo il tratto di superstrada compreso tra Lentate sul Seveso e Bovisio Masciago verrà prossimamente sottoposto a pedaggio. Questa introduzione avrà come conseguenza l'aumento del traffico locale nei centri abitati e l'inquinamento dell'aria, perché molti pendolari che oggi utilizzano gratuitamente la Milano-Meda cercheranno percorsi alternativi per non pagare il ticket.