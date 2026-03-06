Dopo le recenti dichiarazioni sull’Iran, si chiede che la premier si dimetta. La sua gestione viene criticata per le risposte poco chiare o evasive, e si sostiene che stia portando il Paese verso una crisi. Le parole usate nei commenti pubblici sono state dure, e alcuni chiedono un cambio di leadership. La situazione rimane al centro del dibattito politico attuale.

Sia chiaro: chi scrive non è un nostalgico comunista, tutt’altro. Se mi dite Schlein o PD, sono colto da improvvisi conati di vomito. Chi vi scrive è uno che aveva visto in Giorgia Meloni una possibile risposta positiva agli anni dei governi tecnici con maggioranze scritte a tavolino. Ero perfettamente consapevole che la Shirley Temple della Garbatella non fosse uno statista. Tuttavia aveva dalla sua alcuni slogan che facevano ben sperare, a partire da quella “indipendenza” da Bruxelles e dagli Stati Uniti di cui l’Italia avrebbe disperatamente bisogno (chi ha detto Sánchez?). Invece è stata una delusione oltre ogni aspettativa, fin dal primo secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Meloni si deve dimettere dopo dichiarazioni sull'Iran, la farsa è finita: vergogna Giorgia, tornatene alla Garbatella!

“Vergogna, vergogna”. L’urlo di Giorgia Meloni, la premier esplode così: con chi ce l’haGiorgia Meloni, durante il suo intervento conclusivo alla festa di Fdi di Atreju, ha rivolto dure critiche alla sinistra.

Iran, Conte guida l'assalto a Crosetto: "Si deve dimettere", insulti al governoDopo le critiche di sabato al governo Meloni per l'attacco di Usa e Israele all'Iran, ecco una nuova, sconcertante "sciacallata politica" da parte...

Meloni non preavvisata sull’Iran, colpita base italiana in Kuwait “ma tutti incolumi”

Tutti gli aggiornamenti su La Meloni si deve dimettere dopo....

Temi più discussi: Landini: La riforma Nordio-Meloni stravolge la Costituzione in 7 punti. La legge deve essere uguale per tutti; Allerta sicurezza, in Italia 28mila possibili obiettivi. La premier: Teheran deve fermarsi; Giorgia Meloni si racconta: Economia, Dazi, USA e AI; Referendum giustizia, Meloni: Vincerà il sì, altrimenti sarebbe un peccato.

Ceccanti: Bene l'attivismo di Meloni sul Sì al referendum. Ma non si deve estremizzare il dibattitoLe campagne di destra e sinistra non c'entrano niente con il testo, eppure dominano la scena. Così non si fa capire agli elettori il vero impatto che la riforma avrebbe sulla loro vita, spiega il co ... ilfoglio.it

Referendum giustizia, Meloni: Vincerà il sì, altrimenti sarebbe un peccatoUna bocciatura sarebbe un peccato per un Paese che ha bisogno di essere modernizzato. Giorgia Meloni, in un'intervista a Bloomberg, difende la riforma della giustizia al centro del referendum del 22 ... tg24.sky.it

L'ACCERCHIAMENTO Fake news contro #Meloni e il #governo Il ruggito di Giorgia: "Non siamo in guerra non vogliamo entrarci" #Salis parte sulla #flotilla: stavolta l’obiettivo è Cuba Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #edicola #6marzo #il x.com

Italia Mattanza. . Marco Travaglio su Meloni: "Deve dire parole chiare ai cittadini. Spieghi perché stiamo entrando in guerra con gli aggressori" Otto e Mezzo 5 marzo 2026 - facebook.com facebook