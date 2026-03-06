La mantide religiosa mangia davvero il maschio dopo l’accoppiamento? La verità sul cannibalismo più famoso

La mantide religiosa, con il suo colore verde acceso e il suo aspetto distintivo, è uno degli insetti più riconoscibili nei giardini italiani. Durante l’accoppiamento, spesso si parla del suo comportamento cannibale, con alcune fonti che sostengono che la femmina mangi il maschio. Tuttavia, questa scena è meno frequente di quanto si pensi e non si verifica in tutte le situazioni.

Di un verde brillante e con un aspetto inconfondibile, la Mantis religiosa è uno degli insetti più curiosi che si possano incontrare nei giardini italiani. C’è chi rimane affascinato a guardarla immobile tra l’erba e chi, invece, preferirebbe evitarla. In ogni caso è difficile restare indifferenti davanti a questo predatore elegante e un po’ misterioso. La mantide religiosa appartiene all’ordine dei Mantodea, che comprende oltre 2.400 specie diffuse in tutto il mondo. Ed è diventata così iconica che le sue movenze hanno persino ispirato uno stile delle arti marziali del Kung Fu. Fisicamente è facile da riconoscere. Ha una testa triangolare con due grandi occhi sporgenti e antenne sottili e sensibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

