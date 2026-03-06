La mamma di Domenico raccoglie i peluche fuori al Monaldi | saranno donati in beneficenza

Una donna e alcuni parenti di un bambino deceduto hanno raccolto i peluche lasciati all’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli. I giocattoli saranno destinati a una donazione benefica. La scena si è svolta subito dopo la tragica perdita del piccolo. La famiglia ha deciso di mettere da parte i peluche in modo da donarli a chi ne ha bisogno.

La mamma del piccolo Domenico Caliendo e altri parenti hanno raccolto i peluche depositati all'esterno dell'ospedale Mondali di Napoli dopo la morte del bambino.