Il Tribunale ha deciso che Catherine, conosciuta come la mamma del bosco, deve lasciare la casa famiglia dove viveva con i figli. La decisione è stata comunicata oggi, con la separazione dei bambini dalla madre prevista. La questione riguarda un procedimento legale in corso e si conclude con questa disposizione. La donna dovrà trovare una nuova sistemazione, mentre i figli saranno affidati ad altre strutture.

Vasto, 6 marzo 2026 – Catherine, la mamma della famiglia del bosco, deve lasciare la casa famiglia dove sino ad ora era ospitata insieme ai figli. Lo ha stabilito il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Bambini portati via a famiglia nel bosco in Toscana, parla il padre Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato – spiega – che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. ”Anche i bambini saranno separati”

Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

Contenuti e approfondimenti su La mamma del bosco allontanata dai....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; La lettera della casa d'accoglienza del caso Trevallion: Catherine lasci la struttura, non è compatibile. E porti con sé i tre figli; Famiglia nel bosco, la comunità: Catherine insulta e non rispetta le regole, trasferitela con i tre bimbi; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli.

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sarà trasferita dalla struttura protetta: l'ordinanza del tribunaleSta per essere eseguita un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della ... ilmessaggero.it

La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separatiVasto, 6 marzo 2026 – Catherine, la mamma della famiglia del bosco, deve lasciare la casa famiglia dove sino ad ora era ospitata insieme ai figli. Lo ha stabilito il tribunale per i minorenni ... quotidiano.net

«Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel bosco - facebook.com facebook

Milano, allarme bomba in Tribunale: evacuato il palazzo #milano x.com