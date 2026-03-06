A Firenze si è tenuto un convegno dedicato all’uso della lolla di riso come esempio di economia circolare. Durante l’evento, è stato presentato il progetto che prevede il riutilizzo degli scarti di riso per la costruzione di tetti abitativi, con l’obiettivo di trasformare un residuo in risorsa e migliorare la qualità delle abitazioni.

Firenze, 6 marzo 2026 - Trasformare gli scarti in opportunità, utilizzare la lolla di riso per le abitazioni (ad esempio per la realizzazione di tetti), migliorandone anche la vivibilità. Il gruppo Agritettura della commissione Dapa dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Dibattito architettura, paesaggio, ambiente) ha organizzato alla Palazzina Reale, sede di Ordine e Fondazione Architetti, un dibattito sul tema. Dal 2016 l'azienda Ricehouse ha sperimentato e avviato la valorizzazione dei sottoprodotti della filiera risicola italiana con la produzione di materiali da costruzione innovativi, utilizzandoli per diversi progetti architettonici e di design. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lolla di riso come esempio di economia circolare, convegno a Firenze

