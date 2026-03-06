La lezione dei Giochi | lo sport è diritto Il Comune deve riprendersi gli impianti

Il presidente della Commissione comunale Olimpiadi e Paralimpiadi ha dichiarato che il Comune deve riprendersi gli impianti sportivi e ha sottolineato che lo sport è un diritto. La questione riguarda la gestione delle strutture sportive e la loro assegnazione, con un focus sulla necessità di ripristinare il controllo pubblico sugli impianti. La discussione si inserisce in un contesto di confronto tra amministrazione e altre parti interessate.

Alessandro Giungi, presidente della Commissione comunale Olimpiadi e Paralimpiadi, non c'è il rischio che queste Paralimpiadi siano meno partecipate rispetto alle Olimpiadi? «Come numero di atleti e di atlete, quindi anche poi di tifosi e di visitatori certamente, perché il numero di discipline e anche di squadre coinvolte è considerevolmente più basso». Il viaggio della Fiamma paralimpica è stato a Milano praticamente inesistente, non ha attraversato la città per due giorni come ha fatto la fiamma olimpica. «Certamente questo aspetto va modificato, anche se non è di competenza del Comune ma credo che le cerimonie e il viaggio della torcia, debbano essere uguali per i due eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

