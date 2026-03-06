La Juventus blinda Thuram | respinto l’assalto dell’Inter | CM

La Juventus ha deciso di non cedere Thuram, centrocampista inserito anche nella lista dell’Inter, per rafforzare il centrocampo. La società bianconera ha confermato che il giocatore è incedibile e ha respinto l’offerta dei nerazzurri. La squadra si sta preparando per la prossima stagione mantenendo il suo asset strategico e puntando sui giocatori attuali.

Il figlio d'arte e centrocampista figura nella lista dei rivali nerazzurri per rinforzare il centrocampo: per la 'Vecchia Signora' però è incedibile La Juve è pronta a blindare i suoi titolarissimi e accontentare Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. In attesa del mercato estivo, dove sarà fondamentale il piazzamento in Champions League per avere maggiore margine di manovra, la dirigenza toglie dal mercato gli alfieri dello scacchiere bianconero. In primis la Juventus ha chiuso al saracinesca a doppia mandata per Yildiz, ritenuto un asset tecnico imprescindibile per le ambizioni future della 'Vecchia Signora'. Rinnovo da big per il numero dieci, seguito a ruota qualche settimana più tardi da McKennie: jolly preziosissimo l'americano, al quale Spalletti non rinuncia mai.