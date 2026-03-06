La Juve prende un nuovo esterno offensivo | 20 milioni di euro

La Juventus sta per acquistare un nuovo esterno offensivo per una cifra di 20 milioni di euro. La società si prepara a intervenire sul mercato con un investimento rilevante, secondo le ultime notizie provenienti da Torino. La trattativa è in fase avanzata e l’operazione coinvolge un giocatore che potrebbe rafforzare la rosa della squadra. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori conferme ufficiali.

La Juve si appresta a intervenire in maniera importante sul mercato: ecco le ultime che arrivano da Torino. La Juve è pronta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione. La rosa a disposizione di Spalletti ha mostrato enormi lacune quest'anno in diversi ruoli e il primo rinforzo potrebbe riguardare il reparto offensivo: piace infatti un profilo che sta facendo vedere cose importantissime all'estero, ma vediamo di chi si tratta. Secondo quanto riferito in queste ore da 'Sportmediaset', alcuni emissari bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Salisburgo.