La guerra in Ucraina prosegue senza segni di pace imminente. I leader europei e Zelensky a Kiev hanno ribadito la volontà di resistere, mentre da Mosca il presidente russo ha confermato la posizione del suo paese. La situazione sul campo resta tesa e nessun segnale di una risoluzione immediata. La guerra sembra destinata a continuare ancora a lungo.

Finirà presto la guerra in Ucraina? I negoziati giungeranno ad un accordo in tempi brevi? Non sembrerebbe, se si ascolta ciò che il 24 febbraio a Kiev hanno detto i leader europei assieme a Zelensky e quello che ha detto Putin da Mosca. “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per ribadire che l’Europa è al fianco dell’Ucraina, finanziariamente, militarmente. per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina.” (Ursula Von der Leyen) “A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa, i leader della Coalizione dei Volenterosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Ucraina continuerà: ora Zelensky ha bisogno di una non-sconfitta

Zelensky: "Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo" – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 22 dicembre 2025 "Putin fa la guerra finché ha denaro per comprare la lealtà del suo entourage e della popolazione russa e,...

Ucraina, 4 anni di guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi”“Per quattro anni, ogni giorno e ogni notte sono stati un incubo per il popolo ucraino.

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

Una raccolta di contenuti su La guerra in Ucraina continuerà ora....

Temi più discussi: A che punto è l’Ucraina dopo quattro anni di guerra su vasta scala?; La guerra in Ucraina vista dal fronte, dove i soldati russi sono sempre meno (e l'Iran impara dalle battaglie dei droni); Ucraina, i 4 anni della guerra più lunga di Putin: tutte le tappe del conflitto; Perchè non c'è pace in Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, nave gasiera russa esplode in Mediterraneo. Mosca: Opera KievLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, nave gasiera russa esplode in Mediterraneo. Mosca: Opera Kiev ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia Trump: Zelensky faccia accordo, Putin è pronto. LIVEIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky deve darsi da fare e raggiungere un accordo, perché il presidente russo Vladimir Putin è pronto a raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato il presidente a ... tg24.sky.it

#Ucraina, il grazie a #PapaLeoneXIV dal vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia per aver ricevuto con tempestività, tramite l'Elemosineria apostolica, il dono di medicine e radiatori per la popolazione. Guarda il video - facebook.com facebook

#ottoemezzo Guerra Russia-Ucraina, Travaglio: “Meloni indipendente diceva che era colpa degli americani: USA e Israele minaccia per la pace” x.com