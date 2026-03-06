La guerra in Iran spariglia le carte del referendum e mina la certezza della vittoria del sì

La guerra in Iran ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, distogliendola dal referendum previsto per il 22-23 marzo. La crisi internazionale ha cambiato i focus dei cittadini, spostando l’interesse dal voto alle vicende del conflitto nel Medio Oriente. Questo spostamento di attenzione influisce sulla percezione della consultazione popolare, che ora sembra meno centrale rispetto alle tensioni internazionali in corso.

Quella che sembrava fino a pochi giorni fa una certezza, o quasi, ovvero la vittoria del sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si sta sgretolando lentamente a causa della guerra in Iran. Tecnicamente la separazione delle carriere tra pm e giudici, i due Csm e l'Alta Corte nulla hanno a che fare con l'attacco militare di Stati Uniti e Israele a Teheran e con la risposta del regime islamista contro i Paesi del Golfo, oltre ovviamente a Israele, e perfino a Cipro (Paese membro dell'Unione europea e della Nato). Eppure il voto referendario del 22 e del 23 marzo, tappa cruciale in vista delle elezioni politiche 2027, si intreccia con il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

