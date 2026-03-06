La guerra in Iran spariglia le carte del referendum e mina la certezza della vittoria del sì

La guerra in Iran sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, lasciando in secondo piano il referendum previsto per il 22-23 marzo. Le notizie sul conflitto in Medio Oriente occupano le prime pagine e i commenti sui social, riducendo l’interesse e la discussione sul voto. La situazione internazionale si intreccia con la campagna referendaria, influenzando percezioni e aspettative.

Quella che sembrava fino a pochi giorni fa una certezza, o quasi, ovvero la vittoria del sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si sta sgretolando lentamente a causa della guerra in Iran. Tecnicamente la separazione delle carriere tra pm e giudici, i due Csm e l'Alta Corte nulla hanno a che fare con l'attacco militare di Stati Uniti e Israele a Teheran e con la risposta del regime islamista contro i Paesi del Golfo, oltre ovviamente a Israele, e perfino a Cipro (Paese membro dell'Unione europea e della Nato). Eppure il voto referendario del 22 e del 23 marzo, tappa cruciale in vista delle elezioni politiche 2027, si intreccia con il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

