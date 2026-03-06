La guerra in Iran cambia l' agenda del governo Focus sui prezzi dell' energia

Il governo ha deciso di modificare l'agenda del Consiglio dei ministri a causa del nuovo conflitto in Medio Oriente. La situazione ha portato a un possibile ripensamento delle priorità di spesa per i prossimi mesi, con particolare attenzione ai prezzi dell’energia. La questione ha assunto un ruolo centrale nelle discussioni tra i ministri, influenzando le decisioni politiche in tempo reale.

AGI - Il nuovo conflitto in Medio Oriente obbliga il governo a modificare l'agenda del Cdm, con una possibile revisione delle priorità di spesa per i prossimi mesi. Uno dei focus dell'attività dell'esecutivo potrebbe essere dedicato proprio ai fondi per la difesa, sempre però nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle regole Ue. Sarebbero al vaglio, riferiscono fonti della maggioranza, i provvedimenti di spesa in programma per i prossimi mesi. La preoccupazione principale dell'esecutivo, viene riferito, sarebbe legata all'andamento del prezzo dell'energia, in particolare a quello del gas, che in Italia incide in modo determinante sull'importo delle bollette. 🔗 Leggi su Agi.it

