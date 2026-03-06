La guerra alla Flotta Fantasma continua | anche il Belgio assalta una petroliera in fiamme una gassiera

Il Belgio ha attaccato una petroliera, mentre una gassiera è stata colpita e incendiata, nel contesto della guerra alla “Flotta Fantasma” russa. Mentre l’attenzione internazionale si concentra sul Medio Oriente, le operazioni contro le navi sospette continuano con azioni di abbordaggio e sabotaggi, senza clamore. La situazione coinvolge diverse nazioni, tutte impegnate in azioni dirette contro le imbarcazioni accusate di contrabbando di greggio e gas.

Nel Mediterraneo una gassiera partita da Murmansk e diretta a Suez ha preso fuoco dopo quello che è stato considerato come un possibile sabotaggio o attacco ucraino. Secondo le fonti di Mosca, la Arctic Metagaz, questo il nome della nave che trasporta gas naturale liquefatto e batteva bandiera russa, “è stata attaccata dalla costa della Libia da mezzi ucraini senza equipaggio” mentre era al largo delle coste maltesi. Si ritiene che l’imbarcazione faccia parte della cosiddetta “flotta ombra russa” che trasporta prodotti energetici sanzionati da Stati Uniti ed Europa. La destinazione finale era Port Said, in Egitto. Solo pochi giorni fa, il 28... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La guerra alla “Flotta Fantasma” continua: anche il Belgio assalta una petroliera, in fiamme una gassiera La Francia sequestra una petroliera della flotta fantasma russa nel MediterraneoIl 22 gennaio la marina francese ha sequestrato nel mar Mediterraneo una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa, che permette... Leggi anche: Protetto: La guerra alla “Flotta Fantasma” oltre ogni limite Aggiornamenti e notizie su Flotta Fantasma. Temi più discussi: L'assalto francese a una petroliera della flotta fantasma russa nel Mare del Nord; Nave con gas russo sotto sanzioni a fuoco nel Mediterraneo meridionale; Mediterraneo di fuoco; Francia e Belgio bloccano una petroliera della flotta fantasma russa nel Mare del Nord. La flotta fantasma russa si muove da giorni di fronte alla Sardegna: cosa sappiamoLo chiamano il corriere della morte perché il ministero della Difesa russo lo impiega per consegnare armamenti in giro per il mondo. La Sparta IV, in realtà, è una delle navi della flotta fantasma ... avvenire.it Raid ucraino contro la flotta ombra di Mosca: il Gruppo 13 torna a colpire nel Mar NeroL'intelligence ucraina è tornata a colpire con i suoi droni navali, mettendo nel mirino delle petroliere associate alla flotta fantasma che Mosca impiega per contrabbandare petrolio sottoposto a ... ilgiornale.it In una operazione militare coordinata nella notte tra sabato e domenica, le autorità di Francia e Belgio hanno intercettato e sequestrato un petroliere sospettato di essere parte della “flotta fantasma” russa nel Mare del Nord. L’azione rappresenta uno dei più re - facebook.com facebook Francia e Belgio hanno sequestrato una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa nel mare del Nord x.com