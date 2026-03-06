La fregata Federico Martinengo della Marina militare italiana è stata inviata a Cipro per partecipare a un'operazione di protezione dell'isola. La missione avviene in collaborazione con le marine di Spagna, Francia e Olanda. La nave è stata schierata nell’area per garantire la sicurezza di Cipro contro potenziali minacce provenienti dall’Iran. La presenza della Martinengo si inserisce in un'azione congiunta internazionale.

AGI - È la fregata missilistica Federico Martinengo la nave della Marina militare italiana destinata all'area di Cipro, nell'ambito dell'operazione per proteggere l'isola dagli attacchi iraniani in coordinamento con Spagna, Francia e Olanda. La Martinengo, operativa dal 2018, si trova nella base di Taranto dopo aver partecipato alla missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso per proteggere il traffico mercantile dalle minacce Houthi. Fa parte delle Fregate europee multi-mission (denominate in Italia classe Bergamini) frutto di un progetto congiunto italo-francese. La fregata è intitolata al contrammiraglio Federico Carlo Martinengo, caduto in combattimento davanti alle coste livornesi mentre era al comando di una vedetta antisommergibile che fu attaccata da due dragamine tedesche. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e Olanda

