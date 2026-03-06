La Fiamma paralimpica è giunta a Verona | si accendono i Giochi in Arena

La Fiamma paralimpica è arrivata a Verona, segnando l’ultima tappa di un percorso attraverso il Veneto iniziato con tappe a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala. Venerdì 6 marzo, la fiaccola è stata portata in città e accesa nell’Arena, dove si sono svolti i momenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i partecipanti, che hanno assistito alla conclusione del tragitto.

Dopo l'ultima tappa della staffetta in Veneto e il sorvolo dei piloti con disabilità nel cielo della città, l’anfiteatro romano ospita la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 Il viaggio della “Fiamma paralimpica” attraverso il Veneto si è concluso venerdì 6 marzo a Verona, ultima tappa di un percorso che nel corso della giornata ha toccato Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala. La staffetta si è chiusa intorno alle 17 in piazza San Zeno, dove la fiamma è stata custodita in una lanterna in attesa della cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, prevista alle 20 all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it In viaggio verso l'Arena, Verona pronta ad accogliere la Fiamma ParalimpicaVerona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Arena di Verona: la prima cerimonia paralimpica in sito UNESCOL'Arena di Verona accoglierà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali 2026, trasformando il sito UNESCO in un palcoscenico a cielo... Una selezione di notizie su Fiamma paralimpica. Temi più discussi: La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 accesa a Stoke Mandeville; La Fiamma Paralimpica arriva in città; Il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Passaggio della Fiamma Paralimpica - Giovedì 5 marzo 2026. Paralimpiadi, la fiamma torna in città: «Lo sport è una terapia»PADOVA - La fiamma olimpica è tornata a illuminare Prato della Valle. Nella serata di ieri è stato nuovamente acceso il braciere con la fiamma paralimpica, sancendo così ... ilgazzettino.it La Fiamma paralimpica è giunta a Verona: si accendono i Giochi in ArenaDopo l'ultima tappa della staffetta in Veneto e il sorvolo dei piloti con disabilità nel cielo della città, l’anfiteatro romano ospita la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 ... veronasera.it La Fiamma Paralimpica ha illuminato Padova! Passando per Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, la Torcia è arrivata in Prato della Valle per la seconda City Celebration. #AllianzItalia #MilanoCortina2026 #Paralympics #Paraly - facebook.com facebook La fiamma paralimpica illumina Venezia. La tedofora Villa: "Un grande onore". Il bracere in piazza San Marco è stato acceso dalla cestista #ANSA x.com