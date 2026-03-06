La difesa reciproca dell’Ue solo su carta

Una base aerea britannica a Cipro è stata colpita da un drone, segnando un episodio che ha aumentato le tensioni in Medio Oriente. La situazione ha portato a una discussione sulla difesa reciproca dell’Unione europea, anche se finora si tratta di una promessa scritta. La minaccia di un coinvolgimento diretto dell’UE nel conflitto si fa più concreta dopo questo attacco.

La minaccia che la guerra in medio oriente possa coinvolgere direttamente l’Unione europea è considerevolmente aumentata dopo che un drone ha colpito una base aerea britannica a Cipro. Altri droni sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano all’isola. Il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, nega con veemenza che il suo paese fosse il bersaglio dell’Iran (o di Hezbollah). Due basi militari presenti nell’isola sono sotto sovranità del Regno Unito. L’attacco è avvenuto appena dopo che il premier britannico, Keir Starmer, aveva annunciato la concessione delle basi agli Stati Uniti nell’ambito degli attacchi contro l’Iran. Cipro, che ha coltivato buone relazioni con tutti i paesi della regione (tranne la Turchia, che dal 1974 occupa una parte dell’isola), mantiene una politica di neutralità assoluta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Parlamento UE chiede di rendere operativa la clausola di difesa reciproca dell'UEIn un contesto di crescente incertezza sull'affidabilità della NATO, il Parlamento europeo ha chiesto il 21 gennaio maggiore chiarezza sulla clausola...

Drone colpisce una base militare a Cipro: perché non scatterà la clausola di difesa reciproca UeUn velivolo iraniano senza pilota ha attaccato il sito della Royal Air Force di Akrotiri, che tecnicamente è territorio britannico e dunque non fa...

La clausola di difesa reciproca dell'Unione europea: come funzionaSimilmente alla Nato, anche l'Ue disponde di una clausola per la difesa reciproca ma se attivata lascia maggiore autonomia agli Stati membri e la possibilità di decidere le modalità con cui inviare ...

Il Parlamento UE chiede di rendere operativa la clausola di difesa reciproca dell'UEIl Parlamento europeo chiede di rendere operativa la clausola di difesa reciproca dell'UE (articolo 42.7) di fronte alle aggressioni russe e alle crescenti incertezze sull'affidabilità della NATO e ...

