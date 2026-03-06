La cultura della gogna è il più grande generatore di sfiducia verso il futuro

La cultura della gogna si diffonde come un fenomeno che alimenta la sfiducia verso il domani. Sono numerosi i casi di persone e istituzioni coinvolte in pratiche di pubblica condanna, spesso senza prove certe, che contribuiscono a creare un clima di sospetto e diffidenza generale. Questa dinamica si alimenta attraverso esempi di comportamenti negativi e di cattive abitudini comunicative.

In questa storia, purtroppo, ci sono molti complici, e in questa spirale tossica di pessimismo, di autolesionismo, di catastrofismo, di trasformazione del nostro paese in una nazione corrotta, dominata dalla criminalità, abitata da furfanti fino a prova contraria, in tanti hanno contribuito ad aggiungere il proprio personalissimo e indispensabile tassello per costruire il mosaico dell’Italia dello sfascio, dell’Italia dei colpevoli fino a prova contraria, dell’Italia delle procure dotate di pieni poteri, dell’Italia dei processi celebrati negli studi televisivi, che valgono più dei processi celebrati nelle aule di tribunale. Dell’Italia dei... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

