La crisi della moda e il territorio | Si rifinanzi la cassa integrazione

La filiera della moda nella regione comprende oltre 400 aziende e impiega circa 6.000 lavoratori. Di fronte alle difficoltà attuali, le rappresentanze chiedono il rifinanziamento della cassa integrazione per sostenere le imprese e i dipendenti coinvolti. La situazione riguarda un settore chiave per l’economia locale, con un impatto diretto sul territorio e sulle famiglie che vi lavorano.

La filiera della moda nella nostra zona conta centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro. Oltre 400 aziende e circa 6mila addetti. Nonostante la crisi, pesante e lunga, che ha attraversato tutto il 2025. Una crisi che non è alle spalle, come dimostra il ricorso ancora massiccio agli ammortizzatori sociali. C’è da mesi e mesi un dibattito in corso, a livello politico, sulle soluzioni da mettere in atto. "Sostegno alle imprese, accesso al credito, formazione, innovazione e interventi mirati alle filiere produttive – ha detto Brenda Barnini, presidente della Commissione sviluppo economico, a margine dell’approvazione del documento, elaborato anche sulla base delle audizioni svolte in commissione con le rappresentanze sindacali –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 dicembre 2025 – "Servono misure efficaci e urgenti per scongiurare danni sociali ed economici e rilanciare il settore".

