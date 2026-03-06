Quando le amiche avevano figli ancora piccoli, si confrontavano spesso sulla scuola e sulle scelte dei loro bambini. In quel periodo, io suggerivo come esempio di avvertimento la frase «Studia, sennò diventi come la zia Guia», per sottolineare l’importanza dell’impegno scolastico. La storia di zia Guia e il suo percorso si intreccia con il dramma dei bravi a scuola che, nonostante gli sforzi, non hanno ottenuto grandi soddisfazioni nella vita.

Quando le mie amiche avevano ancora figli abbastanza piccoli da risultare impressionabili, suggerivo sempre come shock didattico la frase «Studia, sennò diventi come la zia Guia». Significava: sennò poi devi passare la vita adulta a colmare lacune. A venti e qualcosa anni, avevo un fidanzato che faceva la mia imitazione: camminavo bella serena, firulì firulà, e poi all’improvviso nel manto stradale si apriva una voragine. Era una lacuna, e ci precipitavo dentro. Uno dei drammi che non potrò mai comprendere è quello di chi andava bene a scuola. Spesso chi andava bene a scuola non ha poi combinato granché nella vita. La maggior parte degli esseri umani non combina granché nella vita, ma per chi era uno studente modello il confronto è impietoso: ero quello con tutti dieci, i prof mi portavano a esempio, e poi niente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La coscienza di zia Guia, e il dramma dei bravi a scuola a cui la vita non ha dato soddisfazioni

