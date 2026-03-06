All'Arena di Verona si è svolta la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, nello stesso luogo che ospitò le Olimpiadi invernali. Durante l'evento, sono state esibite le bandiere di diversi paesi, ma quella dell'Iran non è stata presente. La cerimonia ha visto la partecipazione di atleti, delegazioni e numerosi spettatori, con spettacoli e momenti di celebrazione.

All'Arena di Verona, dove erano finite le Olimpiadi: senza la bandiera dell'Iran, con quelle di Russia e Bielorussia e con pochissimi atleti presenti Venerdì sera a Verona, nell’Arena, c’è stata la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, che termineranno il 15 marzo. In gara in 79 eventi di 6 sport ci saranno oltre 600 atleti di 55 paesi. Per l’Italia saranno in gara 42 atleti, con anche tre atleti guida. Le gare saranno a Milano (para ice hockey), Tesero (biathlon e sci di fondo paralimpici) e Cortina (sci alpino paralimpico, snowboard paralimpico e curling in carrozzina). La sfilata di atleti e atlete è stata in realtà perlopiù una sfilata di volontari e volontarie, solo in alcuni casi seguiti da qualche atleta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla(Adnkronos) – Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona.

