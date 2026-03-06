La Cerimonia delle Paralimpiadi tra portabandiera assenti e boicottaggi tv

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali del 2026 si terrà il 6 marzo e si svolgerà con portabandiera assenti e boicottaggi da parte di alcune emittenti televisive. Non sono stati segnalati cambiamenti rispetto al programma ufficiale, mentre le polemiche legate alla partecipazione e alla copertura mediatica continuano a essere al centro dell’attenzione. La manifestazione si prepara a coinvolgere atleti e pubblico in un evento che si preannuncia ricco di tensioni.

L'Ipc ha deciso che le bandiere degli Stati le porteranno i volontari e non gli atleti. Una decisione legata alla lontananza degli sportivi dai campi da gara, ma condizionata anche dalla protesta di 11 Stati contro Russia e Bielorussia. Diverse tv non trasmetteranno l'evento. È nata con l'intento di unire le nazioni, eppure continua a essere oggetto di dispute. Proseguono infatti le polemiche sulla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali in programma il 6 marzo 2026. Come ha deciso l'Ipc, il Comitato paralimpico internazionale, a portare le bandiere non saranno gli atleti rappresentanti di un Paese ma dei volontari.