La carriera dei fratelli Luciani con la benedizione della Destra | Riccardo direttore della Quadriennale Cristiana dirigente del Garante della Privacy

Riccardo Luciani ha assunto il ruolo di direttore generale della Quadriennale di Roma, un’importante fondazione dedicata all’arte contemporanea, mentre sua sorella Cristiana ricopre la posizione di dirigente al Garante della Privacy. Riccardo, durante una conversazione, chiede se può registrare la chiamata, mostrando una certa diffidenza. Entrambi i fratelli sono noti per le loro carriere nel settore pubblico e culturale, con la benedizione della Destra politica.

“Posso registrare la chiamata?”. Riccardo Luciani non si fida, forse teme l’imboscata. È appena diventato direttore generale della Quadriennale di Roma, la fondazione che organizza uno dei principali eventi di arte contemporanea in Italia insieme alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano. L’incarico vale circa 125 mila euro l’anno. La famiglia Sbardella fa carriera, ma fa anche notizia. La Procura di Roma indaga sul concorso che nel 2025 ha promosso sua sorella Cristiana Luciani, moglie del deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, a dirigente del Garante della Privacy. Pochi giorni dopo Il Fatto apprende che anche suo fratello Riccardo, cognato del parlamentare, ha compiuto un deciso salto di carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La carriera dei fratelli Luciani con la benedizione della Destra: Riccardo direttore della Quadriennale, Cristiana dirigente del Garante della Privacy Garante privacy, la Procura di Roma indaga sulla carriera nell’authority della moglie di Sbardella (FdI)Garante privacy: dopo la carne, i viaggi e i rimborsi, ora la Procura accende un faro sula carriera della moglie di Sbardella (FdI) Nelle scorse... Garante della privacy, indagine sull’assunzione della moglie del deputato meloniano SbardellaLa Guardia di Finanza ha chiesto i documenti relativi all’iter che ha permesso a Cristiana Luciani di diventare dirigente dell’Authority. Approfondimenti e contenuti su Garante della Privacy. Temi più discussi: Garante privacy, faro dei pm sulla moglie di Sbardella (FdI); Il Garante Privacy e lady Sbardella: la Finanza chiede gli atti sulla moglie del deputato FdI; Garante della Privacy, indagine sull’assunzione di Luciani, moglie del deputato FdI Sbardella; Il Garante e lady Sbardella La Finanza chiede gli atti. Garante privacy, la Procura di Roma indaga sulla carriera nell’authority della moglie di Sbardella (FdI)Garante privacy: dopo la carne, i viaggi e i rimborsi, ora la Procura accende un faro sula carriera della moglie di Sbardella (FdI) ... lanotiziagiornale.it Il Garante Privacy e lady Sbardella: la Finanza chiede gli atti sulla moglie del deputato FdILeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il Garante Privacy e lady Sbardella: la Finanza chiede gli atti sulla moglie del deputato FdI pubblicato il 5 Marzo 2026 a firma di Vincenzo Bisbig ... ilfattoquotidiano.it Si allarga l’inchiesta della Procura di Roma sul Garante della Privacy. Arrivando ora a lambire la famiglia di un importante parlamentare di Fratelli d’Italia. Mercoledì mattina, infatti, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma hanno notificat - facebook.com facebook Garante della privacy, faro degli inquirenti sull’assunzione della moglie di un deputato di FdI x.com