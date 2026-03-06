la carne da cannone africana

Il 28 giugno 2025, James Kamau Ndungu, un uomo di 32 anni proveniente da Limuru, in Kenya, ha lasciato il suo paese con destinazione la Russia. La sua partenza è avvenuta con una promessa, mentre si trova nel mirino delle autorità, si tratta di un caso che coinvolge persone provenienti dall’Africa coinvolte in traffici di esseri umani.

Kenya A Nairobi la protesta delle madri dei ragazzi keniani attirati in Russia con l’inganno e finiti a combattere in Ucraina. Chiedono giustizia per i morti e il ritorno a casa di vivi e feriti Kenya A Nairobi la protesta delle madri dei ragazzi keniani attirati in Russia con l’inganno e finiti a combattere in Ucraina. Chiedono giustizia per i morti e il ritorno a casa di vivi e feriti Si chiamava James Kamau Ndungu e aveva 32 anni. Il 28 giugno 2025 è partito da Limuru, a nord di Nairobi in Kenya, per la Russia, con la promessa di un lavoro da chef da 280.000 scellini al mese (1.865 euro). «Ho conosciuto l’agente che l’aveva reclutato... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

