la biblioteca melosio cresce arriva un nuovo finanziamento

La Biblioteca comunale “Francesco Melosio” riceve un nuovo finanziamento che permette di ampliare le sue risorse e servizi. Questo contributo si aggiunge alle iniziative già in corso per rafforzare il ruolo del centro culturale nel territorio. La struttura si conferma così un punto di riferimento importante per la comunità locale.

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di potenziamento della Biblioteca comunale "Francesco Melosio", che si conferma punto di riferimento culturale imprescindibile per il territorio. L'amministrazione comunale di Città della Pieve ha infatti annunciato il conseguimento di un finanziamento di circa 12mila euro derivante dal Piano Olivetti, misura inserita nel Decreto Cultura 2025. Queste risorse, destinate specificamente all'acquisto di nuovi libri e contenuti digitali, rappresentano una strategia di investimento costante: dal 2020 a oggi, la struttura ha beneficiato di stanziamenti complessivi per circa 50mila euro.

