La bellezza di ciò che manca | il progetto di Cisa

Da novaratoday.it 6 mar 2026

È iniziato il progetto “La bellezza di ciò che manca”, promosso dal Cisa Ovest Ticino e finanziato dal bando “Vivomeglio” di Fondazione Crt. La proposta coinvolge diverse attività volte a valorizzare spazi e elementi spesso trascurati, con l’obiettivo di mettere in luce aspetti nascosti del territorio. L’iniziativa si svolge in diverse località della zona e prevede interventi e eventi specifici.

Il Cisa Ovest Ticino avvia laboratori teatrali e percorsi educativi per disabilità e scuole, promuovendo creatività e partecipazione sul territorio Parte il progetto “La bellezza di ciò che manca”, promosso dal Cisa Ovest Ticino e finanziato dal bando “Vivomeglio” di Fondazione Crt. Laboratori teatrali nei Centri Diurni di Galliate, Trecate, Recetto e Villa Varzi e percorsi di lettura nelle scuole primarie valorizzano creatività, relazione e inclusione. Il progetto, ispirato al concetto giapponese “Yohaku no bi” ("la bellezza di ciò che manca", appunto), considera la disabilità come spazio generativo. Gli utenti dei centri e i bambini parteciperanno anche a uno spettacolo per le Giornate di Primavera 2026 del Fai, promuovendo collaborazione tra generazioni e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

