la base di akrotiri cipro il punto cieco tra europa e nato

La base di Akrotiri si trova nel sud di Cipro ed è una delle due aree che Londra ha mantenuto sotto la propria sovranità durante l’indipendenza dell’isola. Si tratta di una posizione strategica, situata tra Europa e Nato, che ha attirato l’attenzione internazionale senza che ci fosse una reale volontà di farlo. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento nel quadro militare e geopolitico della regione.

Cipro è diventata centrale senza averne minimamente intenzione. Il punto di frizione è Akrotiri, base aerea britannica nel sud dell’isola, una delle due aree che Londra ha mantenuto sotto la propria sovranità al momento dell’indipendenza cipriota. Non è quindi una semplice installazione alleata ospitata da Nicosia, ma un avamposto britannico a pieno titolo, usato da anni come piattaforma operativa e logistica per il Mediterraneo orientale e il Medio Oriente. L’attacco con drone che ha colpito la pista della base ha reso evidente ciò che finora restava sullo sfondo. Cipro non è più soltanto vicina alla crisi, ma rientra nel suo raggio strategico. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Europa si mobilita per Cipro dopo l'attacco alla base britannica di Akrotiri

Cipro sotto i raid iraniani, tensione con la Gran Bretagna: "La base militare di Akrotiri sia usata solo per scopi umanitari"

HMS Dragon e mezzi anti-droni dispiegati a Cipro per proteggere la base di Akrotiri

Cipro sotto attacco dell'Iran, droni contro la base britannica di Akrotiri. Von der Leyen: «Colpita l'Europa»

