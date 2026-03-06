L' 8 e il 9 marzo l' appuntamento con le elezioni parziali | come e dove si vota

L’appuntamento con le elezioni parziali si terrà a Pescara domenica 8 e lunedì 9 marzo. Per questa consultazione si voterà in diversi seggi distribuiti in città, in un momento inedito per la storia amministrativa locale. La partecipazione riguarda specifici incarichi elettorali e si svolgerà in modo regolare secondo le modalità previste.

Sono 13.957 gli aventi diritto nelle 23 sezioni per cui il Consiglio di Stato ha disposto nuove elezioni. Tutte le indicazioni necessarie in vista della inedita tornata elettorale. In città il clima è infuocato: è sfida all'ultimo voto. Se il risultato dovesse cambiare, tutta la città andrà al ballottaggio due settimane dopo Si avvicina l’appuntamento elettorale di domenica 8 e lunedì 9 marzo a Pescara, una consultazione inedita nella storia amministrativa della città. Si tornerà alle urne solo in una parte dei seggi, dopo l’annullamento parziale del voto del 2024 disposto dal Consiglio di Stato, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tar. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Verso le elezioni amministrative, appuntamento a maggio: dove si vota in provincia di Terni e con quali regole

Leggi anche: Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programma

Una selezione di notizie su L'8 e il 9 marzo l'appuntamento con le....

Temi più discussi: Play XL – L’appuntamento gratuito dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo torna a marzo!; Rassegna 8 marzo è tutto l’anno – Paripasso; Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; Tornano le Domeniche in Salotto: nuovo appuntamento sabato 8 marzo 2026.

Festa della donna, tutti gli appuntamenti per l’8 marzo in Umbriadi Sara Calini L’8 marzo in Umbria si va oltre la mimosa, con celebrazioni che si concentrano su diritti, conquiste e sfide delle donne, tra incontri pubblici, laboratori civici, mostre, passeggiate s ... umbria24.it

Castrovillari rende omaggio a Rita Pisano: l’8 marzo tra memoria e impegno civileAppuntamento nell’Aula Consiliare alle 17:00 per un incontro tra memoria e impegno civile per i diritti delle donne. cosenzachannel.it

Sta bene lo studente della provincia di Milano che il 4 marzo non era più tornato a casa dalla scuola. E’ rientrato nella notte, dopo che i genitori avevano pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto”. Grazie a tutti. - facebook.com facebook

Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, l'ottava puntata di #DonMatteo15 andata in onda su Rai1 ottiene il 21,7% di share con 3 milioni 706 mila spettatori! Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a giovedì prossimo con la penultima puntata! # x.com