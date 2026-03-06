Kvaratskhelia a destra è un altro | impacciato tira male e i compagni lo criticano per individualismo L’Equipe

Kvaratskhelia, schierato a destra, ha mostrato difficoltà nelle ultime partite, sbagliando diversi tiri e ricevendo critiche dai compagni per il suo atteggiamento individualista. Dopo alcune prestazioni deludenti con il Psg e contro il Monaco, questa sera avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore.

Luis Enrique ha preferito mettere Barcola a sinistra, scelta discutibile visto che non segna da più di un anno in Champions. E il georgiano, dunque, fatica a sfoderare la sua arma vincente: l'uno contro uno. Nelle ultime settimane, Khvicha Kvaratskhelia non ha performato al meglio con il Psg e contro il Monaco, questa sera, avrà l’occasione di rifarsi. Ma in realtà, il calo di Kvara è solo in parte colpa sua. Quando, nel pomeriggio, Khvicha Kvaratskhelia si rilassa sul suo divano per giocare ai videogiochi con i suoi amici georgiani o ex compagni di squadra del Napoli, non si sa se sceglie il Psg. Ma può contare sul suo avatar digitale, capace di tirar fuori tutte le sue qualità nell’uno contro uno; una realtà virtuale che non sempre trova una vera e propria risposta nella vita vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, arriva un altro Kvaratskhelia? Occhi puntati sulla nuova stella della GeorgiaIl Napoli ha messo gli occhi su Giorgi Tsitaishvili, ala georgiana del Metz, in prestito dalla Dinamo Kiev.

