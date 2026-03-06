Kostov infiamma il mercato | il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro Cosa sta succedendo

Kostov, giovane talento seguito dall’Inter, riceve interesse anche da Marsiglia e Arsenal. La Stella Rossa, club proprietario del giocatore, ha rifiutato un’offerta e chiede 25 milioni di euro per il trasferimento. La trattativa si concentra su questa cifra, mentre il mercato si anima con le diverse richieste provenienti da alcuni dei principali club europei.

