KEY – The Energy Transition Expo 2026 la finanza sposa l’energia Intervista a Giorgia Caprioli

La Key – The Energy Transition Expo 2026 si sta affermando come un punto di riferimento per la finanza e l’energia in Europa. La manifestazione coinvolge attori politici e finanziari che discutono di progetti e investimenti nel settore energetico. La fiera si sta consolidando come un evento centrale nel panorama della transizione energetica del continente.

Non è più solo una fiera, ma il baricentro politico e finanziario della transizione energetica europea. KEY - The Energy Transition Expo 2026 polverizza ogni record precedente, occupando per la prima volta l'intero quartiere fieristico di Rimini con 1.000 brand e delegazioni da 50 Paesi. In questa edizione, il focus si sposta dai soli "watt" ai capitali necessari per sbloccarli: la tecnologia incontra i modelli finanziari per rendere i progetti sostenibili e, soprattutto, bancabili. Dai nuovi ponti strategici con l'Africa alle avanguardie sull'idrogeno in collaborazione con il Giappone, KEY 2026 traccia la rotta per un'Europa energeticamente indipendente e competitiva.