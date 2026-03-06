Kate Middleton si è rifiutata di firmare un autografo a un suddito Ma c' è un motivo ben preciso

La scorsa settimana, Kate Middleton e il principe William hanno visitato Powys, in Galles, per incontrare i residenti in vista della festa di San Davide, il patrono del Galles, il 1° marzo. Durante l’evento, la duchessa di Cambridge si è rifiutata di firmare un autografo a un suddito, suscitando attenzione tra i presenti. La visita si è concentrata sui rapporti con la comunità locale e sugli eventi in programma per la festività.

La scorsa settimana Kate Middleton è andata in Powys, in Galles, insieme al principe William. Obiettivo della breve visita era incontrare i sudditi in vista della festa del santo patrono del Galles, San Davide, in calendario il 1° marzo. Una volta arrivata a destinazione, la principessa si è presa un momento per salutare i suoi sostenitori. Ed è proprio in quell'occasione che un fan ha fatto alla futura regina una richiesta particolare. Kate Middleton e la richiesta di autografi. Stringendo le mani delle persone a Powys, a un certo punto Kate Middleton si è trovata davanti a un uomo che le ha chiesto un autografo.

"Mi spiace, proprio non posso": Kate Middleton delude il fan che chiedeva un autografoI membri della Royal Family, per questioni legate alla tutela della propria firma, non possono concedere autografi a nessuno

