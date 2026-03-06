Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta valutando un acquisto a parametro zero di un centrocampista del Lipsia. L’indiscrezione più recente conferma che il trasferimento potrebbe concretizzarsi a breve, senza l’utilizzo di un pagamento iniziale. La trattativa è in corso e l’affare sembra prossima a definizione, mentre i dettagli sul futuro del giocatore restano ancora da chiarire.

Nel panorama del calciomercato juventus si concentra l’attenzione su una possibile operazione che potrebbe coinvolgere un centrocampista del Lipsia a parametro zero. L’obiettivo è rinforzare la mediana con un profilo capace di alternare dinamismo, qualità nel fraseggio e stabilità tattica, senza forzare scelte prematuri e mantenendo una gestione responsabile delle risorse. Le indicazioni disponibili indicano una situazione ancora lontana dall’essere definita: non è stato firmato alcun accordo e la posizione è distanza da una chiara trattativa conclusa. Colloqui esplorativi rinforzati durante la sessione invernale di gennaio non hanno prodotto accordi vincolanti né impegni concreti tra le parti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Juventus, Schlager in arrivo a parametro zero: l'ultima indiscrezione conferma l'affare

Leggi anche: Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Leggi anche: Juventus, obiettivo Schlager: ufficiale l’addio al Lipsia a parametro zero

Juventus 4–4: miracolo Mal di mare No, Juventus.

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Schlager in arrivo a parametro....

Temi più discussi: Juventus, Kessie o Schlager per la mediana. E occhio a Silva e Goretzka; Schlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Le ultime novità; Juve, Mecca: 'Schlager? Arriva da 2 infortuni al crociato, non lo prenderei mai'; Niente Champions League? La Juve ha il piano low cost per il mercato: due nomi su tutti.

Moretto - Juventus, le ultime su Senesi e SchlagerJuventus attiva sui parametri zero: Schlager non è considerato una priorità, mentre è previsto un nuovo contatto con l’entourage di Senesi. msn.com

Calciomercato Juventus: arriverà un centrocampista di esperienzaLa Juventus lavora già sulle prossime mosse di mercato estive, con una linea molto chiara, questa volta servirà gestire bene le risorse ... fantacalcio.it

"TONALI SERVE COME IL PANE" L’ex bianconero Michele Padovano, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha sottolineato le qualità del centrocampista ex Milan: un acquisto necessario per la Juve CHE NE PENSATE #Juventus #Tonali #SpazioJ - facebook.com facebook

Si raffredda la pista Xaver Schlager per la Juventus. Tutti i dettagli su Youtube: youtu.be/6O4ge2nSwPs x.com