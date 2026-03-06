Juventus Next Gen Pisa interessato a due talenti bianconeri | ecco di chi si tratta e qual è la situazione

Il Pisa ha mostrato interesse per due giovani giocatori della Juventus Next Gen, Gil Puche e Puczka. La società toscana sta valutando la possibilità di ingaggiare i due talenti bianconeri durante la prossima sessione di mercato. Attualmente, non ci sono accordi ufficiali, ma la situazione rimane sotto osservazione. La Juventus Next Gen continua a monitorare le future opportunità di mercato per i propri giovani calciatori.

Juventus Next Gen, il Pisa è sulle tracce di Gil Puche e Puczka. I due talenti bianconeri la prossima estate potrebbero fare il salto. Il vivaio bianconero continua a confermarsi una fucina di talenti cristallini, capace di attirare le attenzioni dei principali direttori sportivi del panorama nazionale. Al centro dei riflettori è finita nuovamente la Juventus Next Gen, la seconda squadra torinese che sta diventando un passaggio obbligato per chiunque voglia scovare i campioni di domani. Come riferito da Tuttosport, non è passata inosservata la presenza di Davide Vaira mercoledì allo stadio Mannucci di Pontedera, dove il dirigente nerazzurro ha seguito con estrema attenzione l’evolversi della sfida tra i padroni di casa e i giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Pisa interessato a due talenti bianconeri: ecco di chi si tratta e qual è la situazione Pisa Juve: due assenti sicuri contro i bianconeri! Salteranno la sfida del 27 dicembre, ecco di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Pisa Juve: due giocatori assenti contro la squadra di Spalletti nel match del 27 dicembre, di chi si tratta. Calciomercato Juve, proposto il talento dell’Atletico Madrid: i bianconeri valutano la situazione. Ecco di chi si trattaBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Juventus Next Gen 1-0 Ascoli | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 22 Tutto quello che riguarda Juventus Next Gen. Temi più discussi: Pontedera-Juventus Next Gen 0-1, proteste granata ma non bastano; Deme decisivo, Mangiapoco muro e Mulazzi assistman: Juve, pagelle Next Gen; Serie A | Juventus-Pisa, la designazione arbitrale; Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo. Pisa, occhi sulla Juventus Next Gen: a Vaira piacciono Gil Puche e PuczkaTuttosport di oggi dedica ampio spazio alla visita di Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, mercoledì allo stadio Mannucci di Pontedera in. tuttomercatoweb.com Serie C, Juventus Next Gen - Vis Pesaro: dove vederla in tvLa Juventus Next Gen torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Vis Pesaro nella 31ª giornata del Girone B di Serie C. La partita si giocherà allo stadio ... tuttojuve.com Juventus. . A perfect birthday gift for Juventus Next Gen coach Massimo Brambilla, as the Bianconeri secured a 1-0 away win against Pontedera. Goal by Serigne Deme just after the half-hour mark - facebook.com facebook #Braglia attacca dopo Pontedera Juventus Next Gen x.com