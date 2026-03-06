Juventus Douglas Luiz ritorna al gol dopo due anni

Nell’ultima partita di Premier League, l’Aston Villa ha affrontato il Chelsea e ha subito una sconfitta per 4-1. Durante l’incontro, Douglas Luiz ha segnato un gol, tornando a trovare la rete dopo due anni. La sua realizzazione rappresenta un momento importante per il centrocampista, che ha contribuito con questa segnatura all’interno di una gara complicata.

Douglas Luiz ritrova la rete Douglas Luiz ha segnato un gol nell’ultima partita di Premier League giocata dall’Aston Villa contro il Chelsea, nonostante la sconfitta per 4-1. Il giocatore brasiliano è tornato all’Aston Villa e nelle ultime partite ha finalmente ritrovato al titolarità dopo le difficoltà alla Juventus e al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Douglas Luiz ritorna al gol dopo due anni Douglas Luiz si sblocca dopo due anni con un gol di tacco: cosa manca per il riscatto dalla JuveDopo due anni di digiuno Douglas Luiz si sblocca e torna al gol: l'Aston Villa perde ma il brasiliano festeggia una serata importante per il futuro. Juventus, Douglas Luiz ritorna e l’Aston Villa crollaDouglas Luiz e un ritorno amaro all’Aston Villa Douglas Luiz e la “maledizione” dell’Aston Villa: da quando è tornato titolare, zero vittorie. Villa Park Homecoming Tammy Abraham Officially Re Signs as Douglas Luiz Closure Looms Una raccolta di contenuti su Douglas Luiz. Temi più discussi: Aston Villa, gol da ex Serie A: Douglas Luiz segna di tacco su assist di Bailey. VIDEO; Douglas Luiz, tacco alla Crespo: l'ex Juve torna al gol dopo due anni; Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...; Douglas Luiz torna al gol dopo due anni: la Juventus è alla finestra per il riscatto. Juventus, l’annuncio di Milik dopo un calvario di quasi due anni. E dall’Inghilterra arriva l’assist di Douglas LuizSorpresa alla Continassa, c'è anche Milik: il polacco potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per Juve-Pisa. Intanto Douglas Luiz ritrova la sua forma in Premier ... sport.virgilio.it Juventus, fuori uno. Douglas Luiz ritorna in Premier, accordo verbale col Nottingham ForestDouglas Luiz è sempre più lontano dalla Juventus. Nelle ultime ore il club bianconero ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Nottingham Forest per la cessione del centrocampista a titolo ... tuttomercatoweb.com Douglas Luiz può davvero tornare alla Juve La situazione - facebook.com facebook Aston Villa, gol da ex Serie A: Douglas Luiz segna di tacco su assist di Bailey. VIDEO #SkySport #SkyPremier x.com