Juventus | contatti con l’entourage di Vicario

La Juventus ha iniziato i contatti con l’entourage di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con l’obiettivo di ingaggiarlo come nuovo titolare tra i pali a partire dalla stagione 20262027. La società ha deciso di muoversi in modo diretto, aprendo le trattative per il trasferimento. Per ora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi delle trattative.