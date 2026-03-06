Juventus | contatti con l’entourage di Vicario
La Juventus ha iniziato i contatti con l’entourage di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con l’obiettivo di ingaggiarlo come nuovo titolare tra i pali a partire dalla stagione 20262027. La società ha deciso di muoversi in modo diretto, aprendo le trattative per il trasferimento. Per ora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi delle trattative.
La Juventus ha rotto gli indugi e avviato i primi contatti diretti con l’entourage di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, per farne il nuovo titolare tra i pali dalla stagione 20262027. L’operazione è diventata prioritaria dopo le recenti prestazioni altalenanti di Michele Di Gregorio, criticato per errori decisivi che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Chiesa, si apre l’asta? Questo club è pronto a sfidare la Juventus per l’esterno del Liverpool. Contatti con l’entourage
Mateta Juventus: nuovi contatti in queste ore con l’entourage del centravanti che spinge per lasciare il Crystal Palace. Cosa filtraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A
Altri aggiornamenti su Juventus contatti con l'entourage di....
Temi più discussi: Vicario vuole la Serie A: la Juventus prepara il colpo dal Tottenham; Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di Gregorio; Goretzka, che mischia: chiamate con l'Inter, contatti con Juventus e Napoli, concorrenza feroce.
Juventus, contatto con Vicario: sfida aperta con l’InterJuventus accelera per Vicario: primi contatti con il portiere del Tottenham. I bianconeri sfidano l’Inter per il possibile erede tra i pali. europacalcio.it
Contatti con vicario del Tottenham: sarà lui il nuovo portiere titolare della Juventus?Con gli addii sempre più probabili di Di Gregorio e Perin, avanza il nome dell'ex portiere di Cagliari e Empoli per la titolarità della porta bianconera. msn.com
Tifosi della Juventus (e non solo): tocca a voi #fblifestyle - facebook.com facebook
:, , #sportitalia #juventus #spalletti x.com