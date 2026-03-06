Juve Spalletti | La squadra ha reagito siamo pronti per il finale di stagione

L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra ha risposto bene nelle ultime partite e si prepara agli impegni contro Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa, con l’obiettivo di ottenere quattro vittorie consecutive e mantenere la speranza di qualificarsi in Champions League. La squadra si allena intensamente in vista di questa serie di sfide. La Juventus mira a recuperare punti fondamentali nel campionato italiano.

Torino, 6 marzo 2026 – Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa. Questi i prossimi appuntamenti della Juventus di Luciano Spalletti che proverà il poker di vittorie per rientrare in piena corsa Champions. Il gol di Gatti a Roma ha tenuto in vita le residue speranze, un meno quattro dai giallorossi che significa poterci ancora provare, ma c’è anche il Como da tenere d’occhio e proprio per questo servirebbero dodici i punti nelle prossime settimane e mettere pressione sugli avversari. Spalletti è convinto che il momento duro di crisi sia passato e che da qui in avanti le cose potranno migliorare. E’ quasi d’obbligo, perché alla Vecchia Signora è rimasta solo la corsa al quarto posto essendo fuori sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

