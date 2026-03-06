Juve Pisa streaming live e diretta tv | dove vedere il match in programma domani sera all’Allianz Stadium

Domani sera all’Allianz Stadium si disputa la partita tra Juventus e Pisa, con la formazione bianconera che cerca di ottenere i tre punti necessari per proseguire la rincorsa. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e su diverse piattaforme televisive. La Juventus ospita il Pisa in una gara che si preannuncia decisiva per entrambe le squadre.

Spalletti non recupera ancora Milik e Vlahovic per Juventus-Pisa, davanti ci sarà David supportato dal “tridente” Conceição-McKennie-Yildiz: è l’attacco giusto per scardinare la difesa del Pisa - facebook.com facebook

Juve-Pisa, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #JuventusPisa #Spalletti #Juventus x.com