Journal of anesthesia rivista scientifica affidata alla guida di un professore palermitano

Un professore palermitano è alla guida del Journal of Anesthesia, rivista scientifica ufficiale della Siaarti, la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. La pubblicazione rappresenta una fonte importante per le novità nel settore e viene aggiornata regolarmente con studi e approfondimenti. La rivista è riconosciuta a livello internazionale e contribuisce alla diffusione di conoscenze specialistiche.

Un professore palermitano alla guida della pubblicazione ufficiale della Siaarti, la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Sarà Andrea Cortegiani, responsabile dell'unità operativa semplice Terapia intensiva polivalente del Policlinico, nell'ambito del Dipartimento di emergenza diretto da Antonino Giarratano, il nuovo redattore capo del Journal of anesthesia, analgesia and critical care (Jaacc). Il Jaacc è una rivista scientifica internazionale tra le più importanti del settore, presente sui principali database scientifici internazionali. "È un grande onore per me - afferma il professore Cortegiani - essere chiamato a dirigere una rivista scientifica così prestigiosa.